مباشر.. بايرن ميونيخ 1 - 1 بوروسيا مونشنجلادباخ.. الأخطاء مستمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا التغطية الحية والمباشرة للمباراة التي تجمع فريقي بايرن ميونخ وبروسيا دونشنجلادباخ في إطار مباريات الجولة 31 من الدوري الألماني "بوندسليجا".

ويتربع بايرن على صدارة الترتيب برصيد 70 نقطة بفارق أربع نقاط عن بروسيا دورتموند الذي خاض مباراة الجولة الحالية، بينما يحل مونشنجلادباخ رابعًا برصيد 56 نقطة.

تشكيل بايرن ميونيخ: مانويل نوير، بافارد، بواتينج، ألابا، هيرنانديز، جوريتسكا، كيميتش، كويسانسي، جنابري، زيركزي، بيريسيتش.

تشكيل بوروسيا مونشنجلادباخ: سومر، لاينر ، جينتر ، ايلفيدي ، بن سبعيني ، هوفمان ، نوهاوس ، هيرمان ، تورام ، ستيندل ، كريمر.

تفاصيل المباراة:

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الدقيقة العاشرة من بداية المباراة تعرض تورام لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ لضربة قوية بتعرضه للإصابة ليضطر على إثرها مغادرة اللقاء ليشارك بدلاً منه إيمبولي.

وفي الدقيقة 17 من زمن أحداث المباراة سجل هوفمان هدف بوروسيا الأول بعد انفراده بمرمى نوير إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

الدقيقة 23 شهدت أخطر فرص بايرن ميونيخ في المباراة بعدما انفرد هيرنانديز بمرمى بوروسيا مونشنجلادباخ إلا أن سومر حارس الفريق الضيف تصدى للكرة ببراعة كبيرة لتظل الشباك نظيفة.

الدقيقة 25 أهدر إيمبولي فرصة هدف لبورسيا مونشنجلادباخ بعدما تسلم كرة من أمام المرمى، ثم يقوم بعد ذلك سومر حارس بوروسيا بارتكاب خطأ كبير ليستغل زيركزي هذه الفرصة ويسجل هدف بايرن الأول في الدقيقة 26 لتصبح النتيجة (1-0).

وفي الدقيقة 37 من زمن أحداث المباراة، وجه مدافع بايرن ميونيخ ضربة بافارد لصفوف فريقه بعدما سجل هدفًا في مرماه لتصبح النتيجة (1-1).

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