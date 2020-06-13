الظهور الثاني لمرموش.. فولفسبورج يتعادل مع فرايبورج في بوندسليجا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد فاروق:

شارك المهاجم المصري الشاب عمر مرموش بديلًا في مواجهة فريقه فولفسبورج أمام فرايبورج، والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من عمر دوري الدرجة الأولى الألماني.

وحل مرموش البالغ من العمر 21 عامًا بديلًا للألماني دانييل جينتشيك، في الدقيقة الرابعة والثمانين، في ظهوره الثاني بدوري الدرجة الأولى الألماني، بعدما شارك بديلًا أيضًا أمام باير ليفركوزن، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين.

تقدم فولفسبورج بهدفين سجلهما الهولندي ووت ويجورست في الدقيقتين الرابعة عشرة والسادسة والعشرين، قبل أن يرد الضيوف بهدفين سجلهما لوكاس أولر ورولاند شالاي في الدقيقتين الثالثة والأربعين والسادسة والأربعين على الترتيب.

بتلك النتيجة حافظ فولفسبورج على المركز السادس في جدول ترتيب "بوندسليجا" بعدما رفع رصيده إلى 46 نقطة، بينما رفع فرايبورج رصيده إلى 42 نقطة، في المركز الثامن بجدول الترتيب.

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