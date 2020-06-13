17 إنذارا و3 إيقافات.. لاعب بادربورن يحطم رقما قياسيا سلبيا في بوندسليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حطم الألباني كلاوس جاسولا لاعب فريق بادربورن الألماني رقمًا قياسيًا سلبيًا في تاريخ دوري الدرجة الأولى الألماني، بعدما حصل على البطاقة الصفراء السابعة عشرة في الموسم الحالي.

وأنذر الحكم جريستيان دينجرت لاعب خط وسط بادربورن، بسبب تدخل عنيف في الدقيقة الثانية والثلاثين من عمر مواجهة فريقه أمام فيردر بريمن، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من عمر بوندسليجا.

وبتلك البطاقة الصفراء أصبح لاعب خط الوسط البالغ من العمر 30 عامًا أكثر لاعب يحصل على إنذارات خلال موسم واحد، كما تم إيقافه ثلاث مرات بسبب تكرار الإنذارات خلال الموسم الحالي.

واشتهر اللاعب الألباني الذي يلعب في مركز خط الوسط المدافع بتدخلاته العنيفة لإيقاف الهجمات، حيث نال 131 بطاقة صفراء خلال مسيرته الاحترافية، إلا أنه لم يطرد سوى في 5 مناسبات فقط.