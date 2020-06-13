"تنازل عن مستحقات وشرط جزائي".. كواليس عقد كارتيرون مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

كشف يحيى علي وكيل أعمال الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك تفاصيل تمديد عقد موكله مع فريق القلعة البيضاء، كما كشف عن السبب وراء تأخير هذا الإجراء بين الطرفين.

وأعلن نادي الزمالك اليوم السبت عن تجديد عقد المدرب الفرنسي لمدة موسم واحد فقط بعد المردود الرائع الذي قدمه رفقة الفريق خلال الفترة الماضية.

وقال علي من خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" اليوم السبت: "ما قمنا به اليوم هو تمديد للعقد وليس تجديد خاصة وأن العقد القديم مازال ساريًا، والعقد الجديد سيكون مختلف عن القديم."

وكان الزمالك قد تعاقد مع كارتيرون في ديسمبر الماضي بعد أن تمت إقالة المدرب ميتشو بسبب سوء النتائج.

وأضاف علي: "العقد الجديد سينتهي بنهاية الموسم الجديد، كما أنه تم وضع بنود خاصة بفيروس كورونا وذلك بغرض حماية الطرفين وبصفة خاصة النادي، أي أنه في حال استمرار تأثير فيروس كورونا فسيكون هناك بنود تحمي النادي في المقام الأول."

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وأكمل: سبب التأخير في تجديد العقد هو فيروس كورونا والذي فرض علينا تحري الدقة في تجهيز العقود من ناحية البنود خاصة انه أول عقد بعد كورونا."

واختتم علي تصريحاته قائلا: "كارتيرون رحب بالاستمرار مع الزمالك ولم يكن هناك ما يعوق الأمر، العقد يحتوي على شرط جزائي."

وقال مصدر في نادي الزمالك من خلال تصريحاته لمصراوي : "المدرب تنازل عن جزء من مستحقات الموسم الماضي بسبب جائحة كورونا."

ورفض المصدر الكشف عن قيمة المبلغ المالي الذي تركه كارتيرون، لكنه أشاد بسهولة المفاوضات مع المدرب الذي أبدى ترحيبًا بالبقاء على رأس القائمة الفنية للفريق.

وقاد كارتيرون الزمالك للفوز بكأس السوبر الأفريقي بالإضافة إلى السوبر المصري.