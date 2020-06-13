اللجنة الطبية بالجبلاية تضع شرطًا لمسحات كورونا للاعبين حال عودة النشاط

وضعت اللجنة الطبية في اتحاد الكرة، برئاسة د.محمد سلطان، شرطًا لعمل مسحات كورونا للاعبين حال عودة النشاط.

كشف مصدر باتحاد الكرة أن اللجنة قررت الاكتفاء بتحاليل الدم قبل عودة النشاط وإذا ما ظهر بها أي خلل يتم عمل مسحة للاعب فورًا.

على صعيد آخر تدرس اللجنة الخماسية، وضع بند في اللائحة يقضي بتتويج متصدر الدوري باللقب، حال إلغاء المنافسات لأي ظرف طارئ، مع هبوط آخر ثلاثة فرق بجدول الترتيب.

قررت الاكتفاء بتحاليل الدم قبل عودة النشاط وإذا ما ظهر بها أي خلل يتم عمل مسحة للاعب فورًا.على صعيد آخر تدرس اللجنة الخماسية، وضع بند في اللائحة يقضي بتتويج متصدر الدوري باللقب، حال إلغاء المنافسات لأي ظرف طارئ، مع هبوط آخر ثلاثة فرق بجدول الترتيب.

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