الجزائر تبدأ خطة تأهيل لاعبي الأولمبياد المشاركين في منافسات طوكيو

أعلنت وزارة الشباب والرياضة الجزائرية، بدء خطة التأهيل للاعبي الجزائر المتأهلين للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الأوليمبية باليابان العام المقبل، التي كان من المقرر إقامتها هذا الصيف.

وطالبت الوزارة الجزائرية، الاتحادات المحلية كافة هناك، التعرف على القوائم كافة الخاصة باللاعبين المشاركين في طوكيو، والأطقم الفنية، ومراكز التأهيل الأوليمبي التي كان من المقرر أن ينتظم اللاعبون فيها خلال فترة التأهيل.

وأكدت الوزاة، أنه ستجري عمليات التعقيم للمراكز المقرر إقامتها هذا الصيف.وطالبت الوزارة الجزائرية، الاتحادات المحلية كافة هناك، التعرف على القوائم كافة الخاصة باللاعبين المشاركين في طوكيو، والأطقم الفنية، ومراكز التأهيل الأوليمبي التي كان من المقرر أن ينتظم اللاعبون فيها خلال فترة التأهيل.وأكدت الوزاة، أنه ستجري عمليات التعقيم للمراكز الرياضية كافة المخصصة للاعبي الأولمبياد.

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