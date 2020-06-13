قبل مباراة برشلونة وريال مايوركا..ليونيل ميسي 627 هدف

تستأنف اليوم السبت مباريات الدوري الاسباني، ويواجه برشلونة نظيره ريال مايوركا خارج الديار، ضمن الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني، "الليجا".

وعادت الحياة لكرة القدم في إسبانيا الخميس الماضي، بمواجهة إشبيلية أمام ريال بيتيس "ديربي الأندلس" بعد غياب دام أكثر من ٣ شهور اثر جائحة

قبل انطلاق مباراة الليلة أبرزت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أهداف ليونيل ميسي هداف بطولة الليجا في آخر ثلاث سنوات ، بالتفصيل خلال مسيرته الكروية.

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سجل ميسي 627 هدفاً سجلها الأرجنتيني بقميص فريق برشلونة الأول

، منهم 516 بالقدم اليسرى و 86 باليمين و 22 بالرأس وواحد بالفخد وواحد بالصدر وآخر باليد، ضد اسبانيول في عام 2007.

وسجل ميسي 438 هدفاً في الليجا ، بواقع 114 في دوري أبطال أوروبا ، و 53 في كأس الملك ، و 14 في كأس السوبر الإسباني ، وثلاثة في أوروبا وخمسة في كأس العالم للأندية.