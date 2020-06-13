اتفق مسئولو اللجنة الخماسية في اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، على وضع بند في لائحة المسابقات، للمرةالأولى يتعلق بإلغاء الدوري.
استقر اتحاد الكرة على وضع بند ينص على منح المتصدر لقب الدوري حال إلغائه مع هبوط الفرق الثلاثة الأخيرة، حيث سيتم مناقشة البند مع الأندية في اجتماع الاتحاد معهم خلال الأسبوع الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الأولى.. اتحاد الكرة يضع بندًا في اللائحة يخص إلغاء الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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