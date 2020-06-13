للمرة الأولى.. اتحاد الكرة يضع بندًا في اللائحة يخص إلغاء الدوري

اتفق مسئولو اللجنة الخماسية في اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، على وضع بند في لائحة المسابقات، للمرة

الأولى يتعلق بإلغاء الدوري.استقر اتحاد الكرة على وضع بند ينص على منح المتصدر لقب الدوري حال إلغائه مع هبوط الفرق الثلاثة الأخيرة، حيث سيتم مناقشة البند مع الأندية في اجتماع الاتحاد معهم خلال الأسبوع الجاري.