اخبار الرياضه

اسماعيل بن ناصر يشعل صراع الميركاتو بين كبار أندية أوروبا لضمه

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أصبح الجزائري اسماعيل بن ناصر لاعب وسط فريق ميلان الإيطالي على رادار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

كشف موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، بأن بن ناصر أصبح على هدفًا لعديد من الأندية الأوروبية، حيث يستهدف كل من و مانشستر سيتي ويونايتد وباريس سان جيرمان

ضم النجم الجزائري

وتابع الموقع بأن ميلان يشترط الحصول على 50 مليون يورو قسمة الشرط الجزائي من أجل بيعه.

Advertisements

وأوضحت تقارير صحفية في وقت سابق، بأن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي ، تواصل مع اللاعب وتحدث معه، كما أن

نادي ريال مدريد وضعه ضمن قائمة اللاعبين التي وضع عينها عليها بطلب من زيدان المدير الفني للفريق الملكي.

بينما يكثف نادي باريس سان جيرمان مفاوضاته مع ميلان من أجل ضمه، حيث أنه قدم عرضًا بالفعل مقابل 30 مليون يورو لكنه رفض، و يجهز النادي الباريسي عرضًا آخر مقابل 40 مليون يورو.

وانضم اسماعيل بن ناصر لصفوف ميلان قادمًا من نادي امبولي في الصيف الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اسماعيل بن ناصر يشعل صراع الميركاتو بين كبار أندية أوروبا لضمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا