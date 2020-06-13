اسماعيل بن ناصر يشعل صراع الميركاتو بين كبار أندية أوروبا لضمه

أصبح الجزائري اسماعيل بن ناصر لاعب وسط فريق ميلان الإيطالي على رادار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
كشف موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، بأن بن ناصر أصبح على هدفًا لعديد من الأندية الأوروبية، حيث يستهدف كل من ريال مدريد و مانشستر سيتي ويونايتد وباريس سان جيرمانضم النجم الجزائري
وتابع الموقع بأن ميلان يشترط الحصول على 50 مليون يورو قسمة الشرط الجزائي من أجل بيعه.
وأوضحت تقارير صحفية في وقت سابق، بأن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي ، تواصل مع اللاعب وتحدث معه، كما أننادي ريال مدريد وضعه ضمن قائمة اللاعبين التي وضع عينها عليها بطلب من زيدان المدير الفني للفريق الملكي.
بينما يكثف نادي باريس سان جيرمان مفاوضاته مع ميلان من أجل ضمه، حيث أنه قدم عرضًا بالفعل مقابل 30 مليون يورو لكنه رفض، و يجهز النادي الباريسي عرضًا آخر مقابل 40 مليون يورو.
وانضم اسماعيل بن ناصر لصفوف ميلان قادمًا من نادي امبولي في الصيف الماضي.
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