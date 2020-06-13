ميتليشتاد مدافع هيرتا برلين يغيب عن فريقه حتى نهاية الموسم

أعلن نادي هيرتا برلين الألماني، اليوم السبت، غياب مدافعه ميتليشتاد عن صفوف الفريق خلال المواجهات المتبقية من منافسات الدوري الألماني، بسبب

إصابته بالحمى الغدية.تعرض هيرتا برلين لخسارة ثقيلة اليوم، أمام اينتراخت فرانكفورت برباعية مقابل هدف، خلال لقاء الجولة 31 من منافسات الدوري.يحتل هيرتا برلين الترتيب العاشر في جدول الدوري الألماني برصيد 38 نقطة.ومن المقرر أن تنتهي فعاليات الموسم الرياضي في ألمانيا 27 من الشهر الجاري.