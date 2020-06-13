بث مباشر.. يلا شوت.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني كورة أون لاين

يلا شوت بث مباشر مباراة برشلونة وريال مايوركا، يقدم لكم موقع الوفد بثًا مباشرًا لمباراة “برشلونة وريال مايوركا” في الدوري الإسباني، لحساب الجولة الـ28، الأولى بعد جائحة كورونا الاسطورة بث مباشر برشلونة.

كورة لايف بث مباشر مباراة برشلومنة ضد ريال مايوركا ،تنقل مباراة “برشلونة ومايوركا” على قناة بي إن سبورتس 1 و3، بصوت المعلق التونسي “عصام الشوالي”، كما تنقل على قناة موڤي ستار لاليجا 1، وقناة إلڤين سبورتس 2 البولندية يلا شوت حصري برشلونة بث مباشر.

كورة اون لاين شاهد مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا بث مباشر ،تنطلق المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، على ملعب نادي ملعب “إيبيروستار” بمدينة بالما مايوركا.

يلا لايف بث مباشر مباراة برشلونة ،يحتل “برشلونة” صدارة جدول ترتيب الليجا

برصيد 58 نقطة، بفارق نقطين فقط عن “ ريال مدريد ” صاحب مركز الوصافة، وبفارق 8 نقاط عن المركز الثالث الذي يحتله “إشبيلية“.

يلا شوت الجديد البث المباشر لمباراة برشلونة، وحقق العملاق الكتالوني الفوز في 18 مباراة هذا الموسم ببطولة الدوري، وتعادل في 4 مناسبات، وخسر في 5 مناسبات، وسجل 36 هدفًا كأقوى هجوم في المسابقة، واهتزت شباكه 31 مرة.

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يلا كورة لايف اون لان برشلونة بث مباشر ، بينما ينافس “ريال مايوركا” على النجاة من الهبوط لدوري الدرجة الثانية، حيث يقبع في المركز الـ 18 برصيد 25 نقطة فقط، بفارق نقطة واحدة عن “سيلتا فيجو” صاحب المركز

الـ 17 -مركز النجاة من الهبوط-.

بث مباشر مباراة برشلونة كورة 2 داي ، اخر 10 مباريات خاضها الفريقين في بطولة الدوري الإسباني، انتصر برشلونة في 7 مباريات وتعادل في مباراة وحيدة، وخسر مباراتين، بينما فاز “مايوركا” في 3 لقاءات فقط، وتعادل مباراة وحيدة، وخسر في 6 مناسبات.

وانتهت آخر مواجهة بين “برشلونة وريال مايوركا” بفوز كاسح للبلوجرانا بخمسة أهداف مقابل هدفين نال منها النجم الأرجنتيني “ليونيل ميسي” نصيب الأسد بـ”هاتريك” في المباراة التي أقيمت على ملعب “الكامب نو” يوم 7 ديسمبر 2019 اتش دي كورة شاهد برشلونة لايف.

لمشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا )