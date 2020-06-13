مرموش يشارك للمرة الثانية مع فولفسبورج بالدوري الألماني

شارك عمر مرموش، مهاجم فولفسبورج الألماني، مع فريقه خلال مباراة اليوم أمام فرايبورج، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكلا الفريقين، ضمن الجولة الـ٣١ من الدوري الألماني.

ارتفع رصيد فولفسبورج للنقطة 46 في الترتيب السادس، بينما ارتفع رصيد فرايبورج للنقطة 42 في الترتيب الثامن.

دخل مرموش بديلًا في الدقيقة 84، لتكون ثاني مشاركة له مع الفريق

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الأول منذ تصعيده، بعد أول مشاركة له كانت أمام باير ليفركوزن.

تواجد مرموش ضمن قائمة فريقه اليوم السبت، لتكون المباراة السادسة على التوالي التي يتواجد فيها، بعدما تواجد لأول مرة أمام اوجسبورج ضمن الجولة السادسة والعشرين.