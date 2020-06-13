فرايبورج يفرض التعادل على فولفسبورج بالدوري الألماني

فرض فريق فرايبورج نتيجة التعادل الإيجابي بثنائية لكل فريق، على نظيره فولفسبورج، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة 31 للدوري الألماني.

تقدم فولفسبورج بالهدف الأول عند الدقيقة 14 عبر لاعبه

فيجورست، قبل أن يعاود اللاعب ذاته التسجيل من ركلة جزاء عند الدقيقة 27 ويضاعف تقدم فريقه.وقبل نهاية الشوط الأول، عند الدقيقة 43 تمكن اللاعب لوكاس هولير من تقليص الفارق لفريق فرايبورج لينتهي الشوط الأول بتلك النتيجة.وفي الدقيقة الأولى من الشوط الثاني تمكن رونالد سالاي من تسجيل هدف التعادل لفرايبورج، لينتهي اللقاء بتلك النتيجة.ارتفع رصيد فولفسبورج للنقطة 46 في الترتيب السادس، بينما ارتفع رصيد فرايبورج للنقطة 42 في الترتيب الثامن.