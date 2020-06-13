تشكيل بايرن ميونخ أمام مونشنجلادباخ في الدوري الألماني

أعلن هانز فليك، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، عن تشكيل العملاق البافاري في مواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ والتي ستنطلق بعد قليل في الجولة 31 من الدوري الألماني لكرة القدم وجاء التشكيل كالأتي: التشكيل كالأتي: الحارس: مانويل نوير. الدفاع: بافارد، بواتينج، ألابا، هيرنانديز. الوسط: جوريتسكا، كيميتش، كويسانسي. Advertisements الهجوم: جنابري، زيركزي، بيريسيتش. من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت مصر ، السابعة والنصف بتوقيت السادسة والنصف بتوقيت مصر ، السابعة والنصف بتوقيت السعودية ، الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات . وستذاع عبر قناتي beIN Sports HD 1 و beIN Sports HD 5 الحاصلتان على حقوق بث البطولة وذلك بصوت المعلق الرياضي رؤوف خليف .

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