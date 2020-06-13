رياضة | بعد اقترابه من الإسماعيلي.. تعرف على أرقام اليوناني تاكيس جونياس مع وادي دجلة

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد اقترابه من الإسماعيلي.. تعرف على أرقام اليوناني تاكيس جونياس مع وادي دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل اليوناني تاكيس جونياس مدرب وادي دجلة السابق دائرة ترشيحات النادي الإسماعيلي، لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة القادمة، خلفًا للمدرب الفرنسي ديديه جوميز، بعد الاستقرار على رحيله نهاية الموسم الحالي بسبب تراجع نتائج الفريق تحت قيادته.

وفتح مسئولو الإسماعيلي باب المفاوضات مع "جونياس" خلال الفترة الحالية، لتولي تدريب الفريق في الفترة القادمة، ولم تتوصل إدارة الدراويش لإتفاق مع المدرب اليوناني حتي الآن بسبب الخلاف على المقابل المالي، حيث طلب 30 ألف دولار شهريًا، بينما عرض النادي 20 ألف دولار فقط، ولا تزال المفاوضات مستمرة بين الطرفين.

ويتواجد "جونياس" في مصر ولم يرحل بعد انهاء تعاقده مع الإسماعيلي لرغبته في خوض تجربة تدريبية جديدة بالدوري المصري في الفترة القادمة.

ماذا قدم تاكيس جونياس مع وادي دجلة؟

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تولي جونياس قيادة وادي دجلة في 1 يوليو عام 2018 واستمر على رأس الجهاز الفني للفريق الدجلاوي لمدة 590 يومًا، ونال اشادة واسعة من خبراء اللعبة في مصر بفضل الأداء الجيد للفريق تحت قيادته، ولكنه واجه سوء توفيق كبير مع الفريق على مستوي النتائج.

قاد المدرب اليوناني فريق وادي دجلة في 54 مباراة، حقق 15 انتصارا، وخسر 24 مباراة، وتعادل في 15 مباراة، سجل لاعبو الفريق تحت قيادته 67 هدفًا واستقبلت شباكه 77 هدفًا.

خاض دجلة تحت قيادة الخواجة اليوناني 34 مباراة بالدوري الممتاز الموسم الماضي، فاز في 10 مباريات وتعادل في 10 مباريات وخسر 14 مباراة، وجمع 40 نقطة واحتل المركز العاشر، بينما خاض مباراتين بكأس مصر، فاز على الجونة 4-1 وخسر أمام المقاصة 2-1 وودع منافسات البطولة من دور الـ16.

وقاد الفريق في 17 مباراة بالدوري في الموسم الحالي 2019 - 2020، فاز في 3 مباريات وتعادل في 5 مباريات، وخسر 9 مباريات، وجمع 14 نقطة، وفي بطولة كأس مصر نجح في تخطي دور الـ32 بعد الفوز على فريق بيلا برباعية نظيفة.

يعد محمد عبد المنصف حارس مرمي الفريق هو الأكثر مشاركة تحت قياد المدرب اليوناني، وشارك معه في 49 مباراة، بينما السنغالي إبراهيما نداي الأكثر تهديفًا معه بـ 11 هدفا.