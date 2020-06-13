رياضة | إنتر ميلان يقترب من صفقة خليفة بيرلو

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يقترب من صفقة خليفة بيرلو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن إنتر ميلان بات قريبًا من التعاقد مع ساندرو تونالي نجم خط وسط بريشيا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة على الرغم من إهتمام العديد من الأندية بالتعاقد معه.

وأفاد الصحفي نيكولو شيرا بأن مسئولي إنتر ميلان دخلوا في مفاوضات مع عائلة تونالي وأنهم اتفقوا على توقيع عقد تبلغ مدته 5 مواسم على أن يحصل تونالي على راتب يبلغ 2.5 مليون يورو سنويًا.

وأكد نيكولو شيرا أن إنتر ميلان سيواصل مفاوضاته مع بريشيا الذي يطلب 50 مليون يورو مقابل التخلي عن تونالي الذي يبلغ من العمر 20 عامًا حيث أن إنتر ميلان ليست لديه النية في دفع هذا المبلغ.

وأشار نيكولو شيرا إلى أن تونالي هو من خريجي فريق بريشيا ويلعب مع الفريق الأول منذ عام 2018 وخاض مع الفريق 77 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع 14 هدفاً.