رياضة | فرمان نهائي.. الأهلي يحسم موقفه من ضم كينيو

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر فرمان نهائي.. الأهلي يحسم موقفه من ضم كينيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ مسئولو النادي الأهلي قرارا حاسما بشأن التعاقد مع البرازيلي كينو نجم فريق بيراميدز والمعار حاليا لصفوف الجزيرة للإماراتي.

وأكد مسئولو الأهلي، أن ملف كينو تم إغلاقه بشكل نهائي، وأن اللاعب خارج الحسابات الفنية للقلعة الحمراء.

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وكشف مصدر بالنادي الأهلي سر التراجع عن صفقة كينو، لافتا إلى سعر اللاعب مرتفع للغاية ولن يقل عن 7 ملايين دولار بجانب الراتب السنوي الضخم الذي يحتاجه كينو .

وكانت تقارير صحفية، قد أشارت إلى رغبة الأهلي في ضم كينو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تعويض رحيل رمضان صبحي المحتمل.