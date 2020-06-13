رياضة | برشلونة يفكر في تخفيض مطالب بيع نجمه للتخلص منه

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يفكر في تخفيض مطالب بيع نجمه للتخلص منه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إن برشلونة مستعد للتوصل إلى حل وسط مع أي أندية لديها مصلحة التعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

على الرغم من أنه عاد بعدد كبير من الأهداف وصناعة في كامب نو وأثناء فترة الإعارة مع بايرن ميونيخ ، لا يرغب أي من الناديين في ضم البرازيلي الدولي في فريقهم الموسم المقبل.

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على الرغم من أنه من المعروف أن هناك معجبين في الدوري الإنجليزي الممتاز ، يبقى أن نرى ما إذا كان أي فريق على استعداد لتلبية أجور كوتينيو بالكامل ، بالإضافة إلى رسوم قرض تبلغ 10 مليون جنيه استرليني.

ووفقًا لصحيفة The Telegraph ، قد يكون مسؤولو برشلونة مستعدين الآن لدفع جزء من دخل كوتينيو البالغ من العمر 28 عامًا خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

في حين أن برشلونة قادة الدوري الأسباني حريصون على تقليل نفقاتهم قدر الإمكان ، إلا أنهم حريصون على التوصل إلى اتفاق قبل 30 يونيو.