رياضة | بعد مفاوضات الأهلي.. ماذا قدم بوب برادلي مع منتخب مصر؟

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد مفاوضات الأهلي.. ماذا قدم بوب برادلي مع منتخب مصر؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشرت أنباء قوية خلال الساعات الماضية، عن مفاوضات النادي الأهلي مع الأمريكي بوب برادلي مدرب منتخب مصر السابق لتولي القيادة الفنية للفريق الأحمر، حال رحيل السويسري رينيه فايلر عن تدريب الفريق في الفترة القادمة.

وأشارت التقارير أن النادي الأهلي فتح باب المفاوضات مع "برادلي" لخلافة "فايلر" تحسبًا لرفض الأخير تمديد تعاقده مع الفريق، والرحيل عن تدريب الأحمر في نهاية الموسم الحالي.

ورغم اتفاق الأهلي مع فايلر لتجديد تعاقده مع الفريق لمدة موسمين، لكن لم يوقع المدرب السويسري على العقود الجديدة بشكل رسمي حتي الآن، وطلب السفر لسويسرا لاستطلاع رأي أسرته في الاستمرار بمصر، وذلك يثير قلق مسئولي القلعة الحمراء بخصوص إمكانية رحيل المدرب خاصة وأنه تلقي عدة عروض مغرية في الفترة الأخيرة.

وأكدت التقارير أن النادي الأهلي أجري اتصالات مع برادلي لاستطلاع رأيه بخصوص تولي قيادة الفريق الأهلاوي حال رحيل "فايلر" بحكم أنه سبق وتولي قيادة منتخب مصر ويعرف الكثير عن الكرة المصرية، كما أنه يمتلك خبرات كبيرة وسيرة ذاتية جيدة تجعله خيارًا مناسبًا لقيادة الفريق الأحمر.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير ما قدمه الأمريكي بوب برادلي مع منتخب مصر:-

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بوب برادلي من مواليد 3 مارس لعام 1958 يبلغ عمره 62 عامًا، وسبق وتولي تدريب عدة أندية ومنتخبات أبرزها شيكاغو فاير، وميترو ستارز، ودي سي يونايتد في أمريكا، كما تولي قيادة منتخب أمريكا الأول، والمنتخب الأمريكي تحت 23 عامًا، وفريق لوهافر الفرنسي وسوانسي الإنجليزي، وكان له تجربة تدريبية مع منتخب مصر الأول.

ويتولي بوب برادلي حاليًا القيادة الفنية لفريق لوس أنجلوس الأمريكي، ولا يزال عقده ممتدًا مع الفريق لمدة عامين قادمين.

الأمريكي "برادلي" تولي تدريب منتخب مصر في الفترة من 2011 وحتي 2013، وقاد منتخب الفراعنة في 34 مباراة بين ودية ورسمية، حقق الفوز في 20 مباراة، وخسر 8 مباريات، وتعادل في 6 مباريات، سجل لاعبوه 65 هدفًا، واستقبلت شباكه 40 هدفًا.

فشل المدرب الأمريكي في الصعود بمنتخب مصر لبطولة أمم إفريقيا 2013 بعد سقوط مفاجئ أمام منتخب جمهورية إفريقيا الوسطي في الدور الثاني من التصفيات المؤهلة للبطولة، حيث خسر الفراعنة 3 – 2 في لقاء الذهاب، بينما حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة الإياب 1-1.

كما فشل برادلي في قيادة منتخب مصر لبطولة كأس العالم 2014، بعدما تلقي هزيمة قاسية أمام منتخب غانا بنتيجة 6 – 1 في هذا المرحلة الفاصلة في التصفيات، وفاز فريقه 2-1 في لقاء الإياب، ليضيع حلم الفراعنة في التأهل للمونديال، وتم الإطاحة به من تدريب المنتخب.