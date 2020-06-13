رياضة | خاص.. الخليج 365 الرياضي يكشف تفاصيل عقد كارتيرون الجديد مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر خاص.. الخليج 365 الرياضي يكشف تفاصيل عقد كارتيرون الجديد مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور، تجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة، لمدة موسم آخر بعد نجاح الأخير في مهمته بقيادة الفريق لمنصات التتويج وحصد البطولات.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" بأن مجلس إدارة نادي قام بتجديد تعاقد كارتيرون مقابل ٩٥ ألف دولار في الشهر، حيث سيبدأ عقده الجديد اعتباراً من أول يوليو المقبل.

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وشهد العقد بعض البنود التي وضعها أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، مثل منح المدرب مكافأة ضخمة في حالة التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى تخفيض راتب المدرب في حالة استمرار توقف النشاط الرياضي لمدة طويلة.

وقد نجح الفرنسي باتريس كارتيرون في تحقيق بطولتي السوبر الإفريقي والمصري، بالإضافة إلى صعود الزمالك إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ليضرب موعدا لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي.