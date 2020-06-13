رياضة | موقف محمد صلاح النهائي من المشاركة ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر موقف محمد صلاح النهائي من المشاركة ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول لمواجهة نظيره إيفرتون، ضمن منافسات الجولة ثلاثون من الدوري الإنجليزي الممتاز، غدا الأحد الموافق الحادي والعشرين من شهر يونيو الجاري.

وتعد هذه المباراة الأولى لليفربول بعد عودة النشاط الرياضي، بعد أن كان آخر لقاء خاضه في مارس الماضي ضد اتليتكو مدريد ضمن منافسات دور الـ16من دوري أبطال أوروبا، والذي خسره بثلاثية مقابل هدفين، ليودع البطولة.

وكان غاب المصري محمد صلاح والمحترف في صفوف ليفربول، عن عن مباراة فريقه الودية التي أقيمت أول أمس الخميس ضد بلاكبيرن، وفاز بها الأحمر بسداسية نظيفة، على ملعب أنفيلد، التي سجلت بواسطة كلاً من ساديو ماني، مينامينو، نابي كيتا، جويل ماتيب، هوفر وكلاركسون على مدار الشوطين.

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وجاء غياب النجم المصري بسبب الإصابة الطفيفة التي تعرض لها في التدريبات خلال الأيام الماضية.

وأشارت تقارير صحفية إنجليزية إلى جاهزية محمد صلاح التامة لمواجهة إيفرتون القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

جدير بالذكر أن محمد صلاح لعب هذا الموسم 40 مباراة رفقة ليفربول، سجل خلالهم 20 هدف وصنع 9 أهداف آخرين.

ويحتل ليفربول المركز الاول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 82 نقطة، بعد أن خاض 29 مباراة، فاز في 27 لقاء، وخسر لقاء وحيد وتعادل في مثله