رياضة | برسالة جديدة.. أستون فيلا يطمئن جماهيره على تريزيجيه قبل استئناف البريمير ليج

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر برسالة جديدة.. أستون فيلا يطمئن جماهيره على تريزيجيه قبل استئناف البريمير ليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص فريق أستون فيلا الإنجليزي على طمأنة جماهيره بشأن النجم المصري محمود تريزيجيه قبل استئناف البريميرليج، بعد فترة التوقف الطويلة بسبب أزمة فيروس كورونا.

ونشر الحساب الرسمي لأستون فيلا عبر موقع التواصل الإجتماعي «تويتر» صورًا توضح قيام تريزيجيه بالتدريبات في إطار استعداد الفريق لإستئناف البريميرليج، معلقًا عليها:" شعور جيد، تريزيجيه".

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وكان ترزيجيه قد انتقل إلى أستون فيلا في فترة الانتقالات الصيفية 2019، قادمًا من قاسم باشا بالدوري التركي.

ويتواجد حاليا فريق استون فيلا في المركز الـ19 في ترتيب البريميرليج، برصيد 25 نقطة.