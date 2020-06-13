رياضة | إسبانيول يبتعد عن الهبوط بالفوز على ديبورتيفو ألافيس

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إسبانيول يبتعد عن الهبوط بالفوز على ديبورتيفو ألافيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق إسبانيول فوزًا غاليًا ومستحقًا، على حساب ديبورتيفو آلافيس، بهدفين مقابل لاشيء، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل هدفي إسبانيول بيرناردو إيسبينوسا ووولي في الدقيقتين الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الاول و47 من عمر المباراة.

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وشهدت المباراة طرد فيرناندو باتشيكو لاعب ألافيس في الدقيقة 19.

ورفع إسبانيول رصيده إلى 23 نقطة في المركز العشرين الاخير وتوقف رصيد ألافيس عند 32 نقطة في المركز الرابع عشر.

ويلتقي برشلونة مع نظيره ريال مايوركا مساء اليوم، السبت، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، ويتصدر الفريق الكتالوني جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 متفوقًا بفارق نقطتين عن ريال مدريد الثاني.