رياضة | أسطورة ليفربول يتغنى بمحمد صلاح

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أسطورة ليفربول يتغنى بمحمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مدح أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي شاد ستيف ماكمانامان ، بنجم الريدز والمنتخب الوطني محمد صلاح، مشيرا إلى أنه خالف كل التوقعات، خاصة انه لم يكن أحد يتوقع نجاح الفرعون مع الريدز.

وخلال تصريحات لشبكة "ليفربول أوفسايد" الإنجليزية طالب ماكمانامان مسئولي الريدز بعدم إنفاق الكثير من الأموال لضم نجوم كبار، قائلا "عليكم النظر إلى صفقتي محمد صلاح وساديو ماني فلم يكن لأحد أن يتوقع تألقهما مع ليفربول لكنهما نجحا تحت قيادة الألماني يورجن كلوب".

وأكمل ماكمانامان : "ليفربول لن يحظى بموسم صفقات قوي مثل عام 2018 عندما قام بالتعاقد مع أليسون وفان دايك، والجميع كان يتوقع شراء ليفربول لبعض الأسماء ولكن متى قام كلوب بشراء لاعب كانت تتحدث عنه الصحافة".

وتابع: "لا أحد يعلم ما يدور في رأس كلوب، لقد كانت اختياراته مميزة في فترات الانتقال السابقة مع ليفربول وربما يكرر هذا الأمر الصيف المقبل".