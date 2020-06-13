رياضة | تحديد موعد عودة الدوري السعودي للمحترفين

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تحديد موعد عودة الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الرياضة السعودية عن رفع تعليق النشاط الرياضي في البلاد اعتباراً من يوم 21 يونيو 2020 بالإضافة إلى عودة تدريبات الأندية في مختلف الألعاب الرياضية وذلك بعد التنسيق مع اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وقامت وزارة الرياضة في السعودية بدعوة الاتحادات الرياضية لتحديد مواعيد العودة للبطولات اعتباراً من يوم الثلاثاء 1441/12/14هـ الذي يوافق 2020/8/4م مؤكدة استمرار تعليق الحضور الجماهيري.

وكان الإتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن في مؤخرًا أنه سيتم عودة موسم 2019/2020 يوم 4 أغسطس المقبل.

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وقالت وزارة الرياضة السعودية في بيان لها عبر شبكة الإنترنت:"إشارة إلى القرار الصادر بتاريخ 1441/7/19 هجري الموافق 2020/3/14 ميلادي والذي يقضي بتعليق النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية في مختلف الألعاب الرياضية وجميع البطولات والمسابقات اعتباراً من يوم الأحد 1441/7/20هـ الموافق 2020/3/15م وحتى إشعار آخر، فإن وزارة الرياضة وبعد التنسيق مع اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا تُعلن عن رفع تعليق النشاط الرياضي في المملكة اعتباراً من يوم الأحد 1441/10/29هـ الموافق 2020/6/21م بما في ذلك عودة تدريبات الأندية في مختلف الألعاب".

واختتمت الوزارة السعودية بيانها:"على أن تقوم الاتحادات الرياضية بتحديد مواعيد العودة للمنافسات اعتباراً من يوم الثلاثاء 1441/12/14هـ جريالموافق 2020/8/4ميلادي مع استمرار تعليق الحضور الجماهيري لهذه البطولات والالتزام بكامل الإجراءات الإرشادية الخاصة بالتدريبات والمنافسات التي ستصدر خلال الأيام المقبلة".