رياضة | ميرنا فاروق تحصد لقب أفضل حارسة مرمى بدوري الكرة النسائية

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ميرنا فاروق تحصد لقب أفضل حارسة مرمى بدوري الكرة النسائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصدت ميرنا فاروق حارسة مرمى فريق مركز شباب الاميرية "SAK" احد اندية الدوري الممتاز للكرة النسائية لقب أفضل حارسة مرمى في الاستفتاء الذي اقيم بين حارسات الدوري واستمر لمدة 10 ايام وشارك به 400 لاعب دة ومدرب ومدربة.

Advertisements

وتقود ميرنا فاروق مركز شباب الاميرية بالدوري الممتاز للسنة الثانية على التوالي بعدما انضمت للفريق مطلع عام 2017، وتدرس حارسة الاميرية (BUE Business Administration) بالجامعة الاميريكية.

وتفوقت ميرنا فاروق صاحبة التاسعة عشرة عاماً خلال الاستفتاء على حارسات فريق الترام والطيران والمعادي واليخت ومركز شباب بشتيل، نسمة مصطفى وياسمين عبد الراضي والهام هاني وامينه مصطفى.