شكرا لقرائتكم خبر عن «هالاند» يقود دورتموند لفوز ثمين على فورتونا دوسلدورف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق بروسيا دورتموند فوزًا ثمينًا على نظيره فورتونا دوسلدورف بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم السبت، على ملعب اسبرت أرينا، ضمن منافسات الجولة 31 من بطولة الدوري الالماني لكرة القدم «بوندزليجا».

أحرز المهاجم الشاب إرلينج هالاند هدف دورتموند في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من المباراة ليضمن لفريقه نقاط المباراة واستمرار مطاردته لبايرن مونيخ على صدارة جدول ترتيب الدوري.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد بروسيا دورتموند إلى النقطة 66 محتلا وصافة الدوري، فيما تجمد رصيد فورتونا عند النقطة 28 في المركز السادس عشر.