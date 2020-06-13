شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يفشل في التخلص من «كوتينيو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لم يستطع نادي برشلونة حتى الآن تحقيق النجاح في ملف بيع لاعبه البرازيلي فيليب كوتينيو، الذي من المنتظر أن يعود للفريق بنهاية الموسم الجاري عقب انتهاء فترة إعارته لنادي بايرن ميونخ الألماني.

ولم يستطع النجم البرازيلي الظهور بالمستوى المأمول منذ انضمامه للبلوجرانا في يناير 2018 قبل أن يعيره الفريق إلى بايرن ميونخ مطلع الموسم الجاري إلا أنه فشل أيضًا في إقناع النادي البافاري بالتعاقد معه.

وحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، فلم يعثر برشلونة على ناد مهتم بخدمات صانع الألعاب البرازيلي يلبي طلباته المادية لبيعه.

وأكدت الصحيفة أن النادي الكتلوني لا يزال يملك بعض الخيارات يكمن معظمها في الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي سبق للاعب أن تألق فيه بقميص نادي ليفربول، إلا أنه من الواضح أن البلوجرانا سيجد صعوبات كبيرة في عملية بيع «كوتينيو».

وكان اسم الدولي البرازيلي قد ارتبط في الأشهر الماضية بعدة أندية إنجليزية أبرزها تشيلسي ومانشستر يونايتد بالإضافة إلى نيوكاسل، كما ذكرت بعض التقارير أيضًا إمكانية عودته لصفوف ليفربول، إلا أن تقارير أخرى أكدت صعوبة ذلك.

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