شكرا لقرائتكم نجم منتخب العراق السابق أحمد راضي يخضع لفحص "كورونا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - دخل أحمد راضي، نجم المنتخب العراقي السابق مستشفى النعمان المخصص للعزل الصحي، بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا.
وظهر النجم في مقطع مرئي وهو يقول إنه شعر بضيق في التنفس مع ارتفاع بدرجات الحرارة ما أجبره على مراجعة المستشفى وإجراء الفحوصات، وبالتالي أخذ المسحة الخاصة بفحص فيروس كورونا.
وشكر راضي جهود عدنان درجال وزير الشباب والرياضة على مساعيه وتواصله المستمر معه بشكل دائم للاطمئنان على صحته والإجراءات المتخذة من قبل الجهات المختصة، التي أولت اهتماما كبيرا به، وطمأن محبيه وجمهوره بأنه في صحة جيدة ويتطلع لعبور الأزمة الصحية.
ويعد راضي من أساطير الكرة العراقية وصاحب الهدف العراقي الوحيد في تاريخ بطولة كأس العالم والذي جاء في مرمى بلجيكا بـمونديال 1986 الذي أقيم في المكسيك.
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