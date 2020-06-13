شكرا لقرائتكم مكمانمان: جماهير ليفربول يمكنهم الاحتفال باللقب لاحقاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتبر ستيف مكمانمان لاعب وسط إنجلترا السابق أن الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في ملعب بدون جماهير سيمثل خيبة أمل لجماهير ليفربول في نهاية موسم رائع.

وكان فريق المدرب يورجن كلوب بحاجة لانتصارين فقط للتتويج بلقبه الأول للدوري منذ 30 عاما عندما توقفت المسابقة في مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ومن المقرر استئناف الموسم الأسبوع الحالي بإقامة المباريات خلف أبواب مغلقة وفي حال خسارة مانشستر سيتي أمام أرسنال يوم الأربعاء المقبل يمكن أن يضمن ليفربول التتويج باللقب بفوزه على جاره إيفرتون بعدها بأربعة أيام.

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وقال مكمانمان، الذي شارك في أكثر من 270 مباراة مع ليفربول لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": سيكون أمرا رائعا عندما يحدث لكن الجماهير لن تكون موجودة، لكن بعد ذلك سيُسمح للجماهير بحضور المباريات ويمكنهم الاحتفال بشكل مناسب عبر إقامة موكب احتفالي كبير يجوب أرجاء المدينة.

وزاد: لقد رأيت رد فعل الجماهير عقب فوز ليفربول بدوري أبطال أوروبا. إذا فاز الفريق بالدوري سيحتفلون لكن لن يكون الأمر كما لو كان في الملعب مع الفريق.

ويملك ليفربول 82 نقطة من 29 مباراة وفي طريقه لتحطيم الرقم القياسي لمانشستر سيتي بحصد مئة نقطة موسم 2017-2018.

وأضاف مكمانمان: سجل ليفربول في الدوري استثنائي. الأندية الكبيرة تلعب من أجل الفوز ثم تفوز مرة أخرى لكن ليفربول في هذا الموسم كان الأفضل حقا.