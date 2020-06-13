شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف يرفض خلافة فتحي مبروك في قطاع الناشين بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض محمد يوسف المدير الفني الأسبق للأهلي تولّي منصب رئيس قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة بعدما عرض عليه مسئولو النادي هذا المنصب خلفاً لفتحي مبروك رئيس القطاع الحالي والذي تتجه النيه لتوجيه الشكر له خلال الفترة المقبلة ، وأرجع محمد يوسف سبب الرفض لرغبته في العودة للتدريب بعد فترة من الإبتعاد عن هذا المجال لظروف مختلفة .

وقال مصدر مُقرب من محمد يوسف أن الأخير يفاضل حالياً بيت عدة عروض تلقاها من عدة اندية لاختيار الأفضل منها والموافقة عليه مع عودة النشاط الرياضي أو بداية الموسم الجاري.

وتلقي محمد يوسف عرضاً لتدريب فريق أسوان بعد إستقالة مجدي عبد العاطي من تدريب فريق زهرة الجنوب ، فيما ما زالت محاولات إدارة الاهلي جارية لإجراء بعض التغييرات في قطاع الناشئين خلال الفترة المقبلة.

ويبحث محمود الخطيب، رئيس الأهلى ، مع لجنة التخطيط بالنادى التغييرات المُرتقبة فى قطاع الناشئين داخل القلعة الحمراء، والتى تشهد توجيه الشكر لبعض مسئولى القطاع وتعيين آخرين بدلاً منهم، ويأمل الخطيب فى حسم هذا الملف سريعاً مع لجنة التخطيط التى يرأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها زكريا ناصف وخالد بيبو وذلك من أجل الاستعداد الجيد للموسم المقبل، ووضع خطة جديدة وفقاً لسياسة بعض الكوادر التى سيتم الاستعانة بها فى القطاع خلال المرحلة المقبلة.