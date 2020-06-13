شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. هل حسم الأهلي ملف الصفقة الأجنبية قبل رحلة فايلر إلى سويسرا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحظى ملف اللاعب الأجنبى المقرر أن يتعاقد معه النادى الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة باهتمام واضح من كثيرين فى القلعة الحمراء وخارجها، بعدما شهدت الفترة الماضية تداول أنباء قوية حول ترشيح عدد كبير من اللاعبين الأجانب لارتداء القميص الأحمر، وهو ما جعل الجماهير الأهلاوية تترقب هذا الملف وتطوراته، لذا سنلقى فى التقرير التالية عدة تساؤلات خاصة بهذا الأمر، وإلى التفاصيل:

س:هل حسم الأهلى ملف اللاعب الأجنبى الذى سيتم التعاقد معه فى الموسم المقبل؟

ج: لا.. فمازال رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى يتشاور مع إدارة النادى بشأن هذا الأمر.

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س: وماذا عن تطورات صفقة الكونغولى جاكسون موليكا؟

ج:رينيه فايلر طلب من إدارة النادى تأجيل ضم الكونغولى جاكسون موليكا مهاجم نادى مازيمبى حاليًا لحين مُتابعة بعض اللاعبين الأجانب الذين يُفضّلهم المدرب السويسرى، ورغم أن موليكا يُعد أحد أهم اللاعبين الحاليين فى قارة أفريقيا، وأنه مطمع لعدة أندية أفريقية بل وأوروبية ورغم أن كثيرين من جمهور الأهلى يرغبون فى إتمام التعاقد معه فى أسرع وقت، إلا أن رينيه فايلر كان له رأى مُخالف حيث طلب من إدارة النادى عدم التعاقد مع موليكا حاليًا.

س: لماذا طلب فايلر تأجيل ضم موليكا؟

ج: لأنه يرى أن هناك لاعبين آخرين أفضل من موليكا ويفاضل بينهم حاليًا وسيطلب من إدارة النادى التعاقد مع أحد هؤلاء اللاعبين، وهم ثلاثة، وفى حال فشل ضم أحدهم ستتجه بوصلة التعاقدات نحو المهاجم الكونغولى الذى تلقى عدة عروض من أندية عربية بشمال أفريقيا وأخرى خليجية وأوروبية.

س: هل يُعد البرازيلى كينو لاعب بيراميدز أحد اللاعبين المطلوبين فى الأهلى؟

ج: لا.. فالأهلى رفض فكرة ضم كينو لاعب بيراميدز المُعار لنادى الجزيرة الإماراتى، وأكد المسئولون فى القلعة الحمراء أن اللاعب البرازيلى خارج الحسابات الفنية للنادى تماماً لعدة أسباب، فى مقدمتها المقابل المالى الكبير الذى سيطلبه بيراميدز للاستغناء عن اللاعب ولن يقل عن 7 ملايين دولار، بجانب الراتب السنوى الضخم الذى يحتاجه كينو، وهى أمور مالية لا تتناسب مع ظروف الأهلى حالياً، لاسيما فى ظل الأزمة التى يُعانى منها النادى شأنه شأن جميع مؤسسات العالم تقريباً جراء جائحة كورونا.

كما يرى مسئولو الأهلى أن ضم كينو سيُثير فتنة بين اللاعبين فى الفريق بسبب الراتب الذى سيحصل عليه، وأكد مصدر فى الأهلى أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأحمر لديه حالياً قائمة تضم 4 لاعبين أجانب ليس من بينهم كينو على الأطلاق وهو ما يجهض شائعات التفاوض مع نجم بيراميدز من وقت لآخر.