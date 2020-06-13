شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجدى عن التجديد لكارتيرون: خطوة جيدة ويجب تغيير أسلوب اللعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثنى أحمد مجدي، نجم نادي الزمالك السابق، على الخطوة التى اتخذتها إدارة نادي الزمالك بتجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض، وقال مجدي عبر حسابه الشخصي على تويتر، "خطوه جيده جدا من نادي الزمالك بالتعاقد لموسم آخر مع كارتيرون في وجود الاستقرار الفنى وده مهم جدا ولكن عليه ايجاد اسلوب مختلف في الدوري للموسم الجديد احنا نادي هجومي من الدرجه الاولي في افريقيا ممكن نسامح لقوه الفرق لكن الدوري غير".



احمد مجدي

ووقع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على عقود تجديد تعاقده مع النادى الأبيض فى منزل مرتضى منصور رئيس قلعة ميت عقبة، فى حضور أمير مرتضى المشرف على الكرة، وذلك تنفيذاً للاتفاق الذى أبرمه المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك بشأن تجديده تعاقده لمدة موسم جديد.

وشهدت الجلسة التى قادها مرتضى منصور رئيس الزمالك حضور أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى وإسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة وأحمد مرتضى عضو مجلس إدارة النادى وفاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق ويحيى على وكيل المدرب، ليتم الانتهاء من التجديد للمدرب الفرنسى بصورة رسمية ليستمر فى قيادة الفريق الأبيض.

وتلقى الفرنسى باتريس كارتيرون فى الفترة الأخيرة، عدة عروض سواء من الدوريات العربية المختلفة، إلا أن المدرب الفرنسى حسم موقفه بالتجديد لنادى الزمالك، بعد الاتفاق معه على زيادة عقده ماليًا بقيمة 20%، حيث قام اليوم بتوقيع العقد الجديد، ليتم غلق الملف فى القلعة البيضاء والتركيز فى المرحلة المقبلة التى ستشهد زيادة حجم الاستعدادات الخاصة بالفريق من أجل التحضير لعودة النشاط الكروى فى مصر خلال المرحلة المقبلة.

كما قرر مرتضى منصور تلبية دعوة اتحاد الكرة التى وجهت إلى أندية الدورى الممتاز، وذلك لمناقشتهم فى لائحة النظام الأساسى وشروط الترشح لانتخابات اتحاد الكرة إلى جانب التصور الخاص بالمسابقات المختلفة فى المرحلة المقبلة، لوضع التصور النهائى بشأن عودة الدورى وبطولة كأس مصر.