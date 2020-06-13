شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلاح: بطولة العالم للناشئين بمصر فى موعدها 2021.. وتأجيل الكبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد المنعم الحسينى، رئيس اتحاد السلاح، أن بطولة العالم لناشئى السلاح والمقرر إقامتها فى مصر خلال شهر أبريل 2021 ستقام فى موعدها المحدد ودون أى تغيير، مُشيراً إلى تأجيل بطولة العالم للكبار والتى كانت ستقام فى مصر أيضا العام المقبل 2021 إلى يوليو من عام 2022 وذلك نظرا لإقامة أولمبياد طوكيو العام المقبل 2021 بعد تأجيلها بسبب فيروس كورونا .

وأضاف عبد المنعم الحسينى أن الاتحاد الدولى للسلاح أرسل مؤخرا خطابا رسميا بخصوص قرار تأجيل بطولة العالم للكبار إلى صيف العام بعد المقبل 2022 بدلا من موعدها الأصلى السابق وهو صيف 2021، واشار رئيس اتحاد السلاح قائلا، إن هذا القرار كان متوقعا وطبيعى للغاية بخصوص بطولة العالم للكبار بعد تأجيل طوكيو 2020 إلى 2021 لأن المتعارف عليه دائما بالاتحاد الدولى للعبة هو عدم إقامة بطولة العالم للكبار فى نفس العام الذى تقام خلاله دورة الالعاب الأوليمبية من اجل اتاحة الفرصة للاعبين المتأهلين للاستعداد والتركيز فقط فى المنافسات الاوليمبية .

وأشار الحسينى إلى أن اتحاد السلاح فى كل الأحوال جاهز دائما وفى أى وقت لاستضافة وتنظيم اى بطولة دولية او عالمية خاصة بعدما بعد النجاح وبشهادة الجميع من كل انحاء العالم فى تميز مصر من كافة الجوانب فى تنظيم بطولات السلاح الدولية .