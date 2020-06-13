شكرا لقرائتكم خبر عن سهر حامد لاعبة الكرة النسائية بدجلة تتعافى من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعافت سهر حامد، لاعبة فريق كرة القدم النسائية بنادى وادى دجلة وأول لاعبة كرة قدم مصرية تصاب بفيروس كورونا، من الفيروس وأثبتت التحاليل التى أجرتها اللاعبة خلال الساعات الاخيرة شفاءها وتحول نتيجة العينة من إيجابية الى سلبية .

وكانت أعراض الإصابة بالفيروس قد ظهرت على سهر حامد يوم السبت 30 مايو الماضى وبعد إجراء التحاليل والمسحة تأكد اصابتها بالفيروس قبل أن تتعافى منه بعد 13 يوما تقريبا .

يذكر أن علاء عبده، المدير الفنى لفريق وادى دجلة مواليد 2005، ومنتخب منطقة القاهرة، الذى أصيب بفيروس كورونا أيضاً، كان قد أعلن قبل أيام تحول عينة اختبار الفيروس من إيجابى إلى سلبى، بعدما أعلن عن إصابته يوم 18 مايو الماضى.

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وكتب مدرب وادى دجلة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" "الحمد الله فى السراء والضراء، تم بفضل الله تحويل اختبارى لفيروس كورونا من إيجابىإلى سلبى، شكرا جدا لكل حبايبى وأصدقائى وأقاربى على دعمكم الدائم ودعواتكم ليا، ربنا يحفظكم جميعا ويشفى جميع المصابين.. الحمد الله".

وحرصت إدارة نادى وادى دجلة على متابعة تطورات حالة علاء عبده المدير الفنى لفريق مواليد 2005، ومنتخب منطقة القاهرة، بعد إصابته مؤخرًا بفيرس كورونا، داعية الله عز وجل بأن يتم شفاؤه، من جانبه أكد محمد عبد الواحد مدرب فريق الكرة الأول بوادى دجلة، أن الحالة الصحية لعلاء عبده تتحسن تدريجيًا، لافتًا إلى أنه لم يتعرض للإصابة داخل جدران نادى وادى دجلة نظرًا لكون النادى مغلق والنشاط متوقف منذ انتشار الفيرس، وإن إصابته جاءت من الخارج.

وتُعد إصابة المدير الفنى بوادى دجلة، هى رقم اثنين بين الرياضيين، حيث سبق وأصيب مدرب حراس مرمى بدر الذى يبلغ من العمر 59 عامًا بفيروس كورونا قبل أن تتدهور صحته ويدخل العزل الصحي، ثم فارق عالمنا، داعين الله عز وجل أن يتغمده برحمته، ويشفى جميع مرضانا.