شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي فتحي لاعب الأهلي يحتفل بعقد قرانه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل حمدى فتحي، لاعب وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر، بعقد قرانه فى حفل عائلي صغير بحضور عدد قليل من نجوم الكرة، فى مقدمتهم رامي صبري مدافع إنبي وزوجته الإعلامية شيما صابر، ونشر مدافع الفريق البترولى صورة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام جمعته بحمدى فتحى وعلق قائلا، "عقد قران أخويا وحبيبي اللهم بارك لهما و بارك عليهما وأجمع بينهما في خير".



حمدي فتحي

في سياق آخر، تلقى مسئولو الأهلي اتصالات من نظرائهم في إتحاد الكرة أكدوا خلالها أن الجبلاية ستدفع تكاليف علاج حمدي فتحي لاعب الأهلي خلال الفترة المقبلة بعدما أُصيب اللاعب منذ عدة أشهر خلال معسكر المنتخب الوطني الأول ، وجاء رد الاتحاد على الأهلي بعدما أستفسر الأخيرحول موعد تسديد هذه المستحقات خاصة بعدما أرسل الأهلى كل الفواتير الخاصة بعلاج اللاعب وسفره أكثر من مرة إلى ألمانيا سواء لإجراء الجراحة أو التأهيل أو لعرض نفسه على الخبير الألمانى.

ويترقب مسئولو الأهلى إرسال اتحاد الكرة تكاليف علاج حمدى فتحى بعد إصابته فى معسكر المنتخب قبل عدة أشهر، حيث أرسل الأهلى ملفا شاملا لاتحاد الكرة عن تفاصيل العملية الجراحية التى أجراها حمدى فتحى قبل عدة أشهر فى غضروف الركبة بألمانيا.

ووفقاً للوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لابد أن يتحمّل اتحاد الكرة تكاليف الجراحة، لذا أرسل مسئولو النادى تقارير وفواتير العلاج الخاصة باللاعب، لاسيما أن برنامج التأهيل لم ينته بعد، وإن كان حمدى فتحى قد اقترب من العودة للتدريبات الجماعية وسيكون قادراً على ذلك خلال أسابيع قليلة ، ومع عودة التدريبات المُجمّدة حالياً بسبب وباء "كورونا" ، وينتظر مسئولو النادى الأهلى الحصول على تكاليف علاج حمدى فتحى من اتحاد الكرة مثلما حدث مع مروان محسن مهاجم الفريق الذى تعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى خلال أمم أفريقيا قبل الماضية (الجابون 2017) وحصل الأهلى على ما يقرب من مليون جنيه من اتحاد الكرة، بخلاف نصف قيمة عقده فى الموسم الذى أُصيب فيه من الاتحاد الدولى للكرة القدم.