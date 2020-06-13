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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 13 يونيو 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، الأهلى يحسم الجدل ويكشف سر خروج كينو من قائمة الأجانب المطلوبين بالميركاتو، الزمالك يصرف مستحقات لاعبى الفريق خلال ساعات فى توقف كورونا .

الأهلى يحسم الجدل ويكشف سر خروج كينو من قائمة الأجانب المطلوبين بالميركاتو

حسم مسئولو النادي الأهلي الجدل الذى يُثار من وقت لآخر بشأن التعاقد مع البرازيلي كينو لاعب بيراميدز المُعار لنادى الجزيرة الإماراتي، وأكد المسئولون فى القلعة الحمراء أن اللاعب البرازيلي خرج تماماً من الحسابات الفنية للنادى لعدة أسباب. الزمالك يمد فترة رفع غرامة الجمعية العمومية لنهاية الأسبوع الجارى قرر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، مد فترة رفع غرامة عدم حضور الجمعية العمومية الأخيرة أمام الأعضاء لنهاية الأسبوع الجارى، وقرر رئيس قلعة ميت عقبة أن أى عضو سيقوم بتجديد الاشتراك الخاص به حتى الأربعاء المقبل سيكون معفيا من سداد غرامة عدم حضور الجمعية العمومية الأخيرة، بعدما كان الموعد النهائى لذلك الاستثناء الأربعاء الماضى قبل أن يمد منصور فترة رفع الغرامة للأعضاء.

الاتحاد السكندرى يُجدد مفاوضاته مع "رفعت" للاستمرار فى الموسم المقبل

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جدد مسئولو الاتحاد السكندرى المفاوضات مع أحمد رفعت، صانع ألعاب الفريق المُعار من الزمالك، من أجل الاستمرار ضمن صفوف الفريق بالموسم المقبل، بعد تألقه مع الفريق السكندرى خلال فترة الإعارة، وذلك بناءً على طلب الجهاز الفنى بقيادة طلعت يوسف، حيث يرغب مسئولو زعيم الثغر فى الحصول على رغبة اللاعب من أجل مواصلة المفاوضات مع الزمالك حول استمراره ضمن صفوف الفريق السكندرى. الزمالك يصرف مستحقات لاعبى الفريق خلال ساعات فى توقف كورونا يصرف مسئولو الزمالك، اليوم السبت، مستحقات لاعبى الفريق الأبيض، بعد وعد مرتضى منصور رئيس النادى للاعبين بصرف جزء من مستحقاتهم المالية خلال الساعات القادمة، بالرغم من توقف النشاط الرياضى منذ منتصف شهر مارس الماضى، فى ظل الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

"جناح" الأهلي مطلوب فى مولودية الجزائر الموسم المقبل تلقى الأنجولى جيرالدو، لاعب الأهلى، عرضاً من نادى مولودية الجزائر للانتقال إلى صفوفه فى الموسم المقبل، بعدما بات رحيل اللاعب عن الأهلى أمراً شبه مؤكد مع نهاية الموسم الجارى، وفى هذا الشأن علم ”الخليج 365” أن الجناح الأنجولى تلقى خلال الفترة الماضية اتصالات من أحد وكلاء اللاعبين للانتقال للدورى الجزائرى وتحديداً فى فريق المولوية الذى انضم لقائمة الأندية التى ترغب فى ضم لاعب الأهلى، وكان من بينها أيضاً النجم الساحلى التونس، حيث بدأت العديد من الأندية الخارجية تخطب ود جيرالدو للتعاقد معه فى الموسم المقبل. تلقت إدارة النادى الأهلى تأكيدات من المحامى الإنجليزى الذى استعان به النادى مؤخراً فى قضية مستحقات صفقة رمضان صبحى، لاعب الفريق لدى نادى ستوك سيتى الإنجليزى، بأن المحكمة الفيدرالية الإنجليزية تسلمّت جميع المستندات التى تؤكد صحة موقف الأهلى، وأوضح المحامى الأنجليزى لإدارة الأهلى مؤخراً أن موقف النادى سليم تماماً وأن المحكمة الفيدرالية الإنجليزية بصدد إصدار حُكم يمنح القلعة الحمراء الحق فى استرداد مليونى و500 ألف دولار أى ما يقرب من 47 مليون جنيه لدى ستوك سيتى ورفض الأخير تسديده منذ عدة سنوات بسبب خلاف قضائى بين الطرفين، وحصلت إدارة الأهلى على تأكيدات من المحامى الإنجليزى بأن نادى ستوك لا يملك دفوعا قوية فى هذه القضية وبات مُلزماً بدفع هذا المبلغ للأهلى وسيصدر حُكم قضائى إنجليزى لصالح القلعة الحمراء بعدما تم تصعيد القضية من جانب الأهلى للقضاء الإنجليزي.

تفقد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم السبت، مشروع الصالة المغطاة المقامة داخل المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى تم الانتهاء من إنشائها وفق المعايير الدولية، وتسع لـ7500 مشجع، ومن المقرر أن تستضيف منافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد التى ستقام بمصر فى يناير 2021.