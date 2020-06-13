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شكرا لقرائتكم خبر عن "سيلفي النجوم".. مجدى عبد الغني يستعيد ذكرياته مع محمد صلاح وإكرامى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مجدي عبد الغني، نجم النادي الأهلي السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الأسبق، صورة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر جمعته بنجم الفراعنة وليفربول الانجليزي محمد صلاح، وشريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي، وعبد الله السعيد صانع ألعاب بيرميدز وعمر جابر وأحمد المحمدي نجم أستون فيلا الإنجليزي، من داخل أحد معسكرات الفراعنة السابقة، وعلق عبد الغني على الصورة "سيلفي النجوم".
مجدي عبد الغني
في سياق آخر، دعا مجدي عبد الغني، محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، ونظيره بالزمالك المستشار مرتضى منصور، للجلوس سوياً وإجراء صلح بينهما ونزع فتيل الفتن بين القطبين.
وأضاف عبد الغنى: "حسن حمدي رئيس الأهلي السابق كان يزور الزمالك، كذلك كمال درويش خلال ولايته للزمالك كان يتجه لزيارة النادي الأهلي".
ورفض عضو مجلس اتحاد الكرة السابق عملية التراشق التى تحدث بين قناتى الأهلى والزمالك فى الأيام الحالية، مؤكدًا أن الناديين هم "قطبى الكرة المصرية"، وما يحدث ليس فى صالح أحد، بل إنه سيعود بالضرر على مصر.
وتابع: "كل وأحد المفروض يخليه فى حاله، لأننا أكبر ناديين فى مصر، ولازم قناة الأهلى تستضيف نجوم الزمالك والعكس أيضًا، وتصبح المنافسة شريفة داخل الملعب فقط، لكن كل واحد يكون حر فى سياسته وطريقة إدارته لناديه".
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