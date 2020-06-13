الامارات | مرتضى منصور: لم أسبّ الخطيب طوال حياتي

شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: لم أسبّ الخطيب طوال حياتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور إنه لم يسب رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب بل يطالبه فقط بالرد فقط على أسئلته بشأن حقيقة حصوله على أموال وهدايا من تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي السابق للقلعة الحمراء.



وأضاف منصور، لقناة الزمالك: "عمري ما شتمت محمود الخطيب، كل يوم بسأل حضرتك خدت الساعات؟، لو خدتها رجعها، هل حضرتك خدت شنطتين فلوس دولارات من تركي آل الشيخ؟، قول ماحصلش". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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