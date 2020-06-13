الامارات | الزمالك المصري يجدد تعاقد الفرنسي كارتيرون لمدة موسم

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شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك المصري يجدد تعاقد الفرنسي كارتيرون لمدة موسم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الزمالك المصري تجديد تعاقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم جديد.
وذكر نادي الزمالك في بيان رسمي اليوم السبت أن مجلس الإدارة نجح في تجديد تعاقد كارتيرون لمدة موسم واحد مع الفريق.
وأضاف :"نجح كارتيرون في قيادة الزمالك للفوز ببطولتي السوبر الإفريقي والمحلي وقدم معه الفريق أداء طيبا خلال الفترة الأخيرة".
وكان أمير مرتضى المشرف العام على الكرة قد نجح في الاتفاق مع المدير الفني على تفاصيل تمديد العقد.
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