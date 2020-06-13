شكرا لقرائتكم خبر عن شيفيلد يمدد عقد مهاجمه ماكجولدريك حتى 2022 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، اليوم السبت، إنه مدد تعاقده مع مهاجمه الأيرلندي ديفيد ماكجولدريك، ليستمر الارتباط بين الطرفين حتى 2022.
وبهذا أصبح ماكجولدريك ثالث لاعب من الفريق الأول ليونايتد الذي يدربه كريس وايلدر، يوافق على تمديد استمراره مع النادي خلال الأسبوع الأخير بعد القائد بيلي شارب ولاعب الوسط أوليفر نوروود.
وقال ماكجولدريك، صاحب الـ32 عامًا، في بيان أصدره النادي الإنجليزي: «لا يوجد مكان آخر أحب أن أمضي فيه العامين المقبلين. ولذا فأنا في غاية السعادة بالتوقيع على تمديد عقدي والاستمرار ضمن هذه المسيرة الرائعة للنادي».
ويحتل شيفيلد يونايتد المركز السابع بين فرق الدوري الانجليزي الممتاز العشرين برصيد 43 نقطة من 28 مباراة، وكله أمل في ضمان المنافسة على المستوى الأوروبي في الموسم المقبل.
وبعد توقف استمر لنحو 3 أشهر بسبب أزمة فيروس كوفيد-19 الصحية حول العالم، سيستهل شيفيلد رحلة العودة للملاعب بعد استئناف مباريات البطولة بمواجهة خارج ملعبه أمام أستون فيلا الأربعاء المقبل.
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