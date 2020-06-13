شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يناقش استعدادات تطوير استاد المصري وعدد من المنشآت الرياضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، السبت، اجتماعًا مع مديرى إدارات المساحة والأملاك والتخطيط العمراني بديوان عام محافظة بورسعيد لبحث أوجه تطوير استاد النادي المصري، بعد قرار رئيس الجمهورية الخاص بإعادة تطوير استاد النادي المصري في موقعه الحالي.

ووجه محافظ بورسعيد بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وإدارة المساحة لتحديد مساحة كل من استاد النادي المصري ومركز شباب الاستاد ومركز شباب بورسعيد وإعداد التصور التخطيطي لهذه المساحة بما يتلائم مع إنشاء نادي جديد ذات مستوى معماري وإنشائي يليق بمحافظة بورسعيد.

ووجه المحافظ، بوضع مقترح لدراسة تطوير مركز شباب الاستاد وإنشاء صالة مغطاة تضم كافة الأنشطة الرياضية، بالإضافة لدراسة إقامة فندق رياضي لاستقبال الوفود الرياضية، وكذلك الأنشطة الثقافية والترفيهية وغيره.

وأكد محافظ بورسعيد أننا نهدف لتطوير المنشآت الرياضية ببورسعيد بما يتناسب مع تاريخها الرياضي والحضاري العريق بالتوازي مع كافة الإنجازات التي شهدتها المحافظة في مختلف المجالات، وتحقيقًا للصالح العام وتغيير بورسعيد للأفضل، مشيرًا إلى أننا نواجه تحديات ولكن يتم التغلب عليها عندما يشعر المواطن بالطفرة والتغييرالذي يحدث على أرض بورسعيد، من خلال الارتقاء بكافة المجالات وتحقيق أفضل مستوى حضاري للمحافظة والمواطنين.