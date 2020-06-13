شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يقترب من ضم موهبة رايو فايكانو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب نادي برشلونة الإسباني من حسم صفقة التعاقد مع لاعب رايو فايكانو ومنتخب إسبانيا للشباب تحت 17 عامًا فابيان لوزي، والذي جذب أنظار كبار الليجا.

وأكدت شبكة ESPN الأمريكية أن اللاعب الشاب البالغ من العمر 16 عامًا فقط، أصبح محل صراع بين الثلاثة الكبار في الليجا برشلونة وريـال مدريد وأتلتيكو مدريد.

وأوضحت الشبكة أن برشلونة يقود حاليًا السباق للحصول على توقيع نجم منتخب الشباب بعد تقدمه بعرض رسمي لضم اللاعب، ويبدو أقرب من منافسيه للفوز بالصفقة.

وبرزت موهبة «لوزي» في فرق الفئات السنية لرايو فايكانو ليتم تصعيده للتدريب مع الفريق الأول حاليًا، إذ يُنظر إليه كأحد المواهب الصاعدة بقوة في سماء الكرة الإسبانية.