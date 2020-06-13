الدوري الإسباني: إسبانيول يهزم ألافيس بثنائية نظيفة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 يونيو 2020

جدد فريق إسبانيول آماله في الابتعاد عن منطقة الهبوط، بعدما تغلب على ديبورتيفو ألافيس 2-0 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم. وسجل هدفي إسبانيول بيرناردو إيسبينوسا ووولي في الدقيقتين الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الاول و47. وشهدت المباراة طرد فيرناندو باتشيكو لاعب ألافيس في الدقيقة 19. ورفع إسبانيول رصيده إلى 23 نقطة في المركز العشرين الاخير وتوقف رصيد ألافيس عند 32 نقطة في المركز الرابع عشر.

