شكرا لقرائتكم أمير مرتضى عن التجديد لكارتيرون: مقبلون على تحدّ جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، على نشر صورته مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، عبر حسابه الشخصى على موقع "انستجرام"، بعد توقيع المدرب الفرنسى على عقود التجديد لقيادة الزمالك لمدة موسم جديد، وذلك فى الجلسة التى عقدت معه اليوم، السبت، فى منزل مرتضى منصور رئيس قلعة ميت عقبة.



أمير مرتضى مع كارتيرون

وعلق أمير مرتضى منصور على صورته مع كارتيرون، قائلاً:"موسم جديد معنا.. تحد جديد.. كل التوفيق للزمالك"، وذلك بعدما انتهى من التجديد للمدرب الفرنسى بموافقة مجلس إدارة النادى الأبيض برئاسة مرتضى منصور.

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أمير مرتضى وكارتيرون وتلقى الفرنسى باتريس كارتيرون فى الفترة الأخيرة، عدة عروض سواء من الدوريات العربية المختلفة، إلا أن المدرب الفرنسى حسم موقفه بالتجديد لنادى الزمالك، بعد الاتفاق معه على زيادة عقده ماليًا بقيمة 20%، حيث قام اليوم بتوقيع العقد الجديد، ليتم غلق الملف فى القلعة البيضاء والتركيز فى المرحلة المقبلة التى ستشهد زيادة حجم الاستعدادات الخاصة بالفريق من أجل التحضير لعودة النشاط الكروى فى مصر خلال المرحلة المقبلة. وتلقى الفرنسى باتريس كارتيرون فى الفترة الأخيرة، عدة عروض سواء من الدوريات العربية المختلفة، إلا أن المدرب الفرنسى حسم موقفه بالتجديد لنادى الزمالك، بعد الاتفاق معه على زيادة عقده ماليًا بقيمة 20%، حيث قام اليوم بتوقيع العقد الجديد، ليتم غلق الملف فى القلعة البيضاء والتركيز فى المرحلة المقبلة التى ستشهد زيادة حجم الاستعدادات الخاصة بالفريق من أجل التحضير لعودة النشاط الكروى فى مصر خلال المرحلة المقبلة.

كما قرر مرتضى منصور تلبية دعوة اتحاد الكرة التى وجهت إلى أندية الدورى الممتاز، وذلك لمناقشتهم فى لائحة النظام الأساسى وشروط الترشح لانتخابات اتحاد الكرة إلى جانب التصور الخاص بالمسابقات المختلفة فى المرحلة المقبلة، لوضع التصور النهائى بشأن عودة الدورى وبطولة كأس مصر، حيث قال مرتضى منصور فى هذا الشأن: "تلقيت دعوة من عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة لحضور مناقشة تخص لائحة الاتحاد وعودة الدورى والدعوة لكل رؤساء الأندية وأتمنى حضور الجميع، شكراً لعمرو الجناينى على الدعوة وسأكون حريصا على التواجد"، حيث قام اتحاد الكرة بتقسيم الأندية على مرحلتين وستجتمع مع بعض الأندية يوم الثلاثاء القادم وباقى الأندية فى اليوم التالى، وذلك لتنفيذ شروط التباعد الاجتماعى خلال الاجتماعات حتى لا يكون العدد كبير فى الاجتماع لذا حرص اتحاد الكرة على تحديد يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين للاجتماع بالأندية مقسمين على مدار اليومين لتجنب فيروس كورونا.