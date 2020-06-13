شكرا لقرائتكم حمدي فتحي يحتفل بعد قرانه في جو عائلي مع الأصدقاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل حمدي فتحي لاعب وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر، بعقد قرانه في حفل عائلي صغير بحضور عدد قليل من نجوم الكرة، في مقدمتهم رامي صبري مدافع إنبي وزوجته الاعلامية شيما صابر، ونشر مدافع الفريق البترولي صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام جمعته بحمدي فتحي وعلق عليها "عقد قران اخويا و حبيبي اللهم بارك لهم و بارك عليهم و اجمع بينهم في خير".



رامى صبرى

في سياق آخر، تلقى مسئولو الأهلي اتصالات من نظرائهم في إتحاد الكرة أكدوا خلالها أن الجبلاية ستدفع تكاليف علاج حمدي فتحي لاعب الأهلي خلال الفترة المقبلة بعدما أُصيب اللاعب منذ عدة أشهر خلال معسكر المنتخب الوطني الأول ، وجاء رد الاتحاد على الأهلي بعدما أستفسر الأخيرحول موعد تسديد هذه المستحقات خاصة بعدما أرسل الأهلى كل الفواتير الخاصة بعلاج اللاعب وسفره أكثر من مرة إلى ألمانيا سواء لإجراء الجراحة أو التأهيل أو لعرض نفسه على الخبير الألمانى.

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ويترقب مسئولو الأهلى إرسال اتحاد الكرة تكاليف علاج حمدى فتحى بعد إصابته فى معسكر المنتخب قبل عدة أشهر، حيث أرسل الأهلى ملفا شاملا لاتحاد الكرة عن تفاصيل العملية الجراحية التى أجراها حمدى فتحى قبل عدة أشهر فى غضروف الركبة بألمانيا.

ووفقاً للوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لابد أن يتحمّل اتحاد الكرة تكاليف الجراحة، لذا أرسل مسئولو النادى تقارير وفواتير العلاج الخاصة باللاعب، لاسيما أن برنامج التأهيل لم ينته بعد، وإن كان حمدى فتحى قد اقترب من العودة للتدريبات الجماعية وسيكون قادراً على ذلك خلال أسابيع قليلة ، ومع عودة التدريبات المُجمّدة حالياً بسبب وباء "كورونا" ، وينتظر مسئولو النادى الأهلى الحصول على تكاليف علاج حمدى فتحى من اتحاد الكرة مثلما حدث مع مروان محسن مهاجم الفريق الذى تعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى خلال أمم أفريقيا قبل الماضية (الجابون 2017) وحصل الأهلى على ما يقرب من مليون جنيه من اتحاد الكرة، بخلاف نصف قيمة عقده فى الموسم الذى أُصيب فيه من الاتحاد الدولى للكرة القدم.