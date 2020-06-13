شكرا لقرائتكم غلق اتحاد الريشة الطائرة أسبوع لاشتباه فى إصابة موظف بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف هشام التهامى رئيس إتحاد الريشة الطائرة عن غلق مقر الإتحاد لمدة أسبوع لإشتباه فى إصابة فوزى مصيلحى موظف الإتحاد بفيروس كورونا ، مشيرا إلى أنه يعانى من إلتهاب فى الرئة و توجه على أثره إلى أحد مستشفيات العزل مؤكدا ان العينة الأولى أثبتت سلبية كورونا و لكنه من المحتمل أن يجرى فحوصات أخرى للتأكد.

و من جانبه أكد رئيس اتحاد الريشة الطائرة ان قرار غلق الإتحاد يأتى كأجراء احترازى للحفاظ على سلامة باقى الموظفين فى حالة ثبوت الإصابة بالفيروس.

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تحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.

وأكد هشام التهامى، رئيس اتحاد الريشة الطائرة، من قبل على مناقشة وزارة الشباب والرياضة فى كيفية استكمال المسابقات الخاصة بفئات الحافز الرياضى للاعبين، وقال التهامى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إنه سيضع خطة عودة التدريبات وعودة المسابقات بناءً على التعليمات التى سيتم إرسالها المرحلة المقبلة من جانب الوزارة، حال قرار الحكومة بذلك مثلما تم الإعلان عنه مسبقا بعودة النشاط تدريجيا من منتصف يونيو.