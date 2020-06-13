شكرا لقرائتكم تفاصيل بنود "كورونا" ودور أمير مرتضى وقيمة المكافآت فى عقد كارتيرون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف يحيى على، وكيل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، عن أن العقد الجديد للمدرب الفرنسى جاء بعد دراسة كبيرة من جانب أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالقلعة البيضاء، لكافة الأمور والتفاصيل التى تخص الفترة الحالية حيث كانت الأزمة فى تاريخ نهاية العقد الحالى وبداية العقد الجديد لذا حرص أمير مرتضى على التدقيق فى كافة التفاصيل قبل توقيع المدرب الفرنسى على العقد الجديد للزمالك الذى يمتد إلى نهاية الموسم المقبل.

وأوضح وكيل كارتيرون لـ"الخليج 365" أن بنود العقد الجديد لكارتيرون بسبب فيروس كورونا تضمن بنودا حول مختلف الأمور التى تخص الفترة الحالية وعلى رأسها تنظيم العلاقة المالية بين المدرب الفرنسى والنادى حال عودة النشاط الكروى وبندا آخر حال استمرار توقف النشاط الكروى وآخر ينظم العلاقة المالية بين الطرفين حال استئناف النشاط الكروى وإلغاء مسابقة الدورى حيث أوضح أن أمير مرتضى أصر يكون هناك بنودا فى العقد لكافة السيناريوهات تنظم العلاقة المالية بين الطرفين.

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أما عن قيمة المكافآت قال وكيل كارتيرون أن الزمالك وضع مكافآت تحفيزية للمدرب الفرنسى لحصد البطولات حيث وضعت إدارة النادى الأبيض، مكافأة خاصة، لكل بطولة، لتحفيز المدرب على مواصلة حصد البطولات مع الفريق الأبيض أما عن وجود شرط جزائى فى العقد من عدمه، قال وكيل كارتيرون:"عقد كارتيرون مثل عقد أي مدرب به شرط جزائى يتراوح ما بين راتب شهرين إلى ثلاثة أشهر ولكن كارتيرون كل هدفه هو الاستمرار فى الزمالك وقيادته لتحقيق البطولات المختلفة ولا يفكر في أي شئ آخر".

وقع الفرنسى باتريس كارتيرون، اليوم، السبت، على عقود تجديد تعاقده مع النادى الأبيض فى منزل مرتضى منصور، رئيس قلعة ميت عقبة، فى حضور أمير مرتضى المشرف على الكرة، تنفيذاً للاتفاق الذى أبرمه المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك بشأن تجديده تعاقده، ورحب مرتضى منصور بالمدرب الفرنسى فى منزله، ثم عقدت جلسة التوقيع التى حضرها أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى عضوى مجلس الإدارة وفاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق ويحيى على وكيل المدرب، ليتم الانتهاء من التجديد للمدرب الفرنسى بصورة رسمية ليستمر فى قيادة الفريق الأبيض حتى نهاية الموسم المقبل.