شكرا لقرائتكم شيفيلد يمدد عقده مع المهاجم ماكغولدريك حتى 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - مدد شيفيلد يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت عقده مع مهاجمه الأيرلندي ديفيد ماكغولدريك ليستمر الارتباط بين الطرفين حتى 2022.

وبهذا أصبح ماكغولدريك ثالث لاعب من الفريق الأول ليونايتد الذي يدربه كريس وايلدر يوافق على تمديد استمراره مع النادي خلال الأسبوع الأخير بعد القائد بيلي شارب ولاعب الوسط أوليفر نوروود.

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وقال ماكغولدريك(32 عاماً) في بيان أصدره النادي الإنجليزي: لا يوجد مكان آخر أحب أن أمضي فيه العامين المقبلين. ولذا فأنا في غاية السعادة بالتوقيع على تمديد عقدي والاستمرار ضمن هذه المسيرة الرائعة للنادي.

ويحتل شيفيلد يونايتد المركز السابع بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين برصيد 43 نقطة من 28 مباراة وكله أمل في ضمان المنافسة على المستوى الأوروبي في الموسم المقبل.

وبعد توقف استمر لنحو ثلاثة أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم سيستهل شيفيلد رحلة العودة للملاعب بعد استئناف مباريات البطولة بمواجهة خارج ملعبه أمام أستون فيلا الأربعاء المقبل