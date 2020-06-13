شكرا لقرائتكم ساري يشيد بمستوى رونالدو في مباراة ميلان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عبّر ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس عن رضاه على أداء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا في كرة القدم، رغم إهداره ركلة جزاء ضد ميلان الجمعة.

وفي أوّل مباراة لحامل لقب الدوري في آخر ثماني سنوات، بعد توقف لنحو ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، تعادل يوفنتوس على ملعبه "أليانز" الخالي من الجماهير مع ضيفه ميلان سلبا، فتأهل إلى النهائي لتسجيله هدفا خارج ملعبه ذهاباً عندما تعادل الفريقين بهدف لمثله.

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وقال ساري عن رونالدو الذي أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 15 ارتدت من القائم: ليس معتادا ربما على إهدار ركلات الجزاء. التسديد على القائم كان سيؤدي إلى أي مكان، لكنه لم يكن محظوظا.

وكانت تلك هي الركلة الثانية فقط التي يهدرها رونالدو (35 عاماً) مع يوفنتوس من أصل 16، منذ انضمامه إلى "السيدة العجوز" قبل موسمين قادما من ريال مدريد الإسباني.

وتحدّث ساري عن تغيير موقع أفضل لاعب في العالم خمس مرات: طلبت من رونالدو لعب دور أكثر مركزية. كان سعيدا من تأديته، وخاض مباراة كان يحتاجها في هذا التوقيت، ولا أعتقد أن اللعب على بعد أمتار قليلة مما هو معتاد، قد يصنع فارقا كبيرا للاعب بهذه القوة.